Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron tras la caída de Sergio Galliani: "Lo bueno es que no ha pasado a mayores"

Sergio Galliani se volvió tendencia en las redes sociales después de su caída durante un concierto de Chabelos. Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Amor y fuego, expresaron su preocupación por el cantante y aprovecharon el momento para hacer un par de bromas.

La opinión de Gigi y 'Peluchín'

Rodrigo González, tras la caída, cree que el cantante no sintió el dolor en el momento. "No se ha hecho nada afortunadamente... Lo bueno es que no ha pasado a mayores, eso no significa que no se ha sacado el miércoles", dijo González. Su compañera no dudó en bromear sobre la caída de Galliani. "Ahora abren la toma y está con yeso", comentó Mitre.

Igualmente, el popular 'Peluchín' confesó que hubiera hecho lo mismo que los fanáticos en el concierto. "En esta oportunidad que te agarren no se dio, bueno ahora que sabemos que estás bien, ya nos reímos con ganas, pobre, se tuvo mucha fe. Yo tampoco lo habría agarrado de gratis", agregó el presentador.

Lo que dijo Sergio Galliani y la reacción de los fans

El actor decidió pronunciarse respecto a su aparatosa caída a través de un video en sus redes sociales. "Sí, me caí, me paré y seguí cantando. Seguimos tocando y terminamos el concierto como debió ser. No fue para nada grave, fue una herida pequeña. Es más, acá les voy a enseñar lo que tengo. Es un pequeño parche, una heridita pequeña y nada más. Agradezco la preocupación de la gente, pero creo que ha sido más que nada una viralización de una noticia. Están preocupando a la gente por las puras, a mis familiares también. Estoy muy bien y nada, que siga el rock and roll", comentó el cantante.

Mientras tanto, los usuarios dejaron sus divertidos mensajes en la publicación. "Nachito ya no pesas igual que en los 90 pues, la gente también quería vivir", "Casi te vas con Doña Nelly, Nachito. mucho cuidado para la otra" y "El real Me muerooo" son algunos de los más destacados.