Gino Assereto pidió disculpas por encarar a una señito: "Sé que me debo a ustedes"

Gino Assereto hizo mea culpa luego de protagonizar un vergonzoso momento con una señora. En el video, se vio como bajó de su vehículo para increpar a la mujer, quien le pidió una foto. Asimismo, fue blanco de críticas de los usuarios en las redes sociales por su accionar.

¿Qué pasó con Gino Assereto y la señora?

El portal 'Instarándula' compartió el clip del integrante de Esto es guerra. Assereto estaba dentro de su carro cuando un grupo de mujeres le pidieron una fotografía. Sin embargo, el chico reality bajó y le increpó a una de las señoras en Tumbes por su solicitud.

"Tanto me has juzgado sin conocerme", dijo Gino, mientras regresaba a su vehículo. Minutos después, la mujer le respondió al Tiburón de la siguiente manera: "Ya te conozco ahora pues, eres malcriado". Ante ello, el periodista Samuel Suárez cuestionó la actitud del ex novio de Jazmín Pinedo y le sugirió que aprenda a controlarse en este tipo de situaciones.

Las disculpas de Gino Assereto

Gino Assereto explicó lo sucedido y admitió su error. "Ante las imágenes que circulan en las redes sociales, en donde no accedí a tomarme una foto con un grupo de personas, me gustaría expresar mis más sinceras disculpas del caso", comentó el chico reality.

Finalmente, el guerrero sabe que sus fans son lo más importante, por lo que ofreció disculpas. "Quiero reiterar mi respeto y agradecimiento al público. Sé que me debo a ustedes y día a días trabajo en mi para ser y ofrecer lo mejor, nuevamente las disculpas del caso", añadió el Tiburón.