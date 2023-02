Gino Assereto imitó a Thalía y confesó haberse soltado: “Me liberé”

El nombre de Gino Assereto ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales. Esta vez, el participante de Esto es guerra se vistió de Thalía e hizo una presentación que fue destacada por sus compañeros y en las redes sociales.

Gino Assereto imitó en 'Esto es Guerra' a Thalía

En Esto es guerra realizaron un singular concurso. En el último programa, algunos de los participantes tenían que encarnar a un artista famosos. Al 'Tiburón' Gino Assereto le tocó interpretar a Thalía.

Lee también: 'Esto es guerra': Gino Assereto besó a una nueva participante en frente de Jazmín Pinedo

Tras su interpretación, recibió la felicitación de sus compañeros. Johanna San Miguel, por ejemplo, hizo un video en donde le dedicó unas palabras. La conductora del programa de competencia le aseguró que lo hizo muy bien: “Gino, quiero decirte que tu participación estuvo muy linda. Estuvo muy bien”.

Gino Assereto confesó haber sentido libre con la interpretación

Pero, lo que más sorprendió fue la respuesta de Gino Assereto. El Guerrero confesó haber dado todo su esfuerzo y que se sentía "liberado" tras dicha interpretación. “Te amo. Me entregué. Me solté. Me liberé”, indicó el participante.

Lee también: ‘Esto es guerra’: Said Palao regresa al programa con la camiseta de los Guerreros

Por último, la conductora le hizo una broma y comparó los brazos del guerrero con los brazos de Thalía. “Sobre todo tus brazos son iguales a los de Thalía”, expresó Johanna. Gino, por su parte, respondió a este juego diciendo que sus brazos eran parecidos a los de Kina Malpartida, lo que provocó la risa de la Chata.

En redes sociales, Gino Assereto tuvo buenos comentarios con respecto a su participación. Las personas aseguraron que lo había hecho muy bien. Asimismo, le indicaron que no debería hacer caso a los comentarios negativos.