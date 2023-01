Gino Assereto sobre la nueva relación de Jazmín Pinedo: "Amar es ver a la persona feliz, verla sonreír"

Inició una temporada más de Esto es guerra. El reality de competencia presentó a algunos de los guerreros que estarán en esta nueva edición. Uno de ellos fue Gino Assereto.

Gino Assereto fue presentado en 'Esto es guerra' y habló sobre Jazmín Pinedo

El guerrero fue bien recibido por los conductores del programa Johanna San Miguel y Renzo Schuller. A su regreso, el competidor habló de su regreso y sobre la nueva relación de su expareja Jazmín Pinedo con Pedro Araujo.

Ante esta pregunta, Gino aseguró que mantiene una relación de amistad con Jazmín y desea que alcance la felicidad. "Mi amiga es la mamá de mi hija. Jazmín está en una etapa de su vida donde le deseo lo mejor. Para mí, la felicidad de la 'China' está ante todo", empezó diciendo el guerrero.

Luego, le preguntaron si todavía seguía sintiendo algo por Jazmín, a lo que él respondió. "Amar es ver a la persona feliz, verla sonreír, verla seguir su camino, que se vuelva a enamorar, que vuelva a ilusionarse y yo siempre voy a tener palabras bonitas hacia ella porque ella fue parte de una experiencia que he tenido en esta vida la cual me encantó", agregó.

Gino Assereto habló sobre cómo fue su año 2022

Finalmente, el guerrero aseguró que el 2022 lo ayudó a crecer como persona y a solucionar algunos problema. "Yo he tenido todo un proceso el 2022 y me ha ayudado a crecer como persona, que me ha dado una madurez para hoy hablar no solo de la madre de Khaleesi sino de la mamá de Ariana, quienes siempre tendrán mi apoyo", finalizó.