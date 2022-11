Samantha Batallanos le ruega a reportero de Magaly no emitir su ampay: "No saques eso, tengo flaco"

El programa de Magaly Medina anunció el ampay de Samantha Batallanos, quien había sido captada saliendo con Duilio Vallebuona y luego con Jonathan Maicelo. Ante esta noticia, la modelo intentó evitar que su reportaje salga al aire.

Samantha Batallanos trató de evitar que emitan su ampay

Horas antes de que el ampay sea emitido, un reportero del programa de Magaly Medina se comunicó con ella mediante una conversación de WhatsApp para que pueda dar su versión de los hechos y saber qué relación tenía con las dos personas antes mencionadas.

Cuando la modelo se enteró de esta noticia, aprovechó para pedirle al reportero que por favor no emitan ese ampay, ya que eso le podría generar problemas debido a que actualmente tiene un novio, quien no es ni Duilio ni Jonathan.

“Hoy te tenemos en unas imágenes con Jonathan Maicelo entrenando y besándote ¿son pareja?”, fue la pregunta del reportero. Ante esta pregunta, Samantha le pidió: "No saques eso porfa, tengo flaco, te lo pido como un favor”.

Esta respuesta sorprendió al periodista, ya que no manejaba la información de que la modelo tenía un novio. Por este motivo, le preguntó quién era su actual pareja, pero Batallanos prefirió no dar detalles. “Es que no quiero dar detalles, prefiero conversar en otro momento”, expresó par así dar por finalizada la comunicación entre ella y el reportero.

El ampay fue emitido en el programa

A pesar de esta petición, Magaly Medina hizo caso omiso y emitió el ampay en el que se ve a Samantha Batallanos besarse con Duilio Vallebuona y, al día siguiente, hacer lo mismo con el exboxeador Jonathan Maicelo. En ambas situaciones, se le notaba muy cariñosa. Por ahora, no se sabe qué habrá pasado con la relación que tiene Samantha Batallanos. Sus seguidores están a la espera de alguna novedad.

Samantha Batallanos le ruega a reportero de Magaly que no emita su ampay

