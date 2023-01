Gisela decide alejarse de las redes sociales:"Debo replantear cosas porque termino olvidándome de mí"

La conductora de televisión Gisela Valcárcel anunció a todos sus seguidores que se alejará de manera momentánea de las redes sociales, pues necesita un tiempo para tomar importantes decisiones.

Como todos saben, la popular “Señito” es muy activa en internet, ya que publica constantemente distintos posts en sus cuentas oficiales. Sin embargo, su más reciente publicación no solo llamó mucho la atención, sino, además, generó gran controversia entre los internautas.

Por medio de su cuenta de Instagram, Valcárcel señaló que esta pausa que se tomará, le servirá para analizar situaciones importantes en su vida, por lo que agradeció a sus fans por entenderla y acompañarla en todo momento.

“Cada vez que termina un año siento la necesidad de desconectarme, de estar un poco fuera de redes, aunque saben cuánto valoro a las personas que me siguen, a cada uno de ustedes, ¡muchísimas gracias por estar aquí!... Yo estaré desconectada por un tiempo, pues debo replantear algunas cosas y no dejar que me distraiga. Y a veces por querer atender redes, tv, familia, termino olvidándome de mí ¿Les ha pasado? Seguro que sí”, afirmó.

Pero no solo eso, la presentadora aseveró que muy pronto regresará con nuevos proyectos.

“Ahora tomo este tiempo con ilusión por volver a encontrarnos y con ganas sobre todo de encontrarme, de saber cuáles son mis nuevos sueños, cuáles son los nuevos ideales y de entrar en ese mundo interior que todos debemos respetar, amar y valorar ¡Qué Dios los bendiga! Un beso”, comentó.

Leer más: Gisela Valcárcel rompe ilusión de niños en chocolatada: “Papá Noel no existe”

Internautas la apoyan

Ni bien dio a conocer su decisión, infinidades de internautas no dudaron en dejarles miles de mensajes en sus redes sociales en donde le señalan que la esperarán y que, además, le desean que todo le sea para bien.

“Merecido descanso. Te esperamos con mucho amor por aquí”, “Qué bien, esperamos otro evento. Me relajo con todo lo que haces; muchas gracias, bendiciones y éxitos”, “Sí Gisela, desconéctate y relájate para que regreses pronto llena de buenas vibras”, fueron algunos de los comentarios.

Leer más: 'Amor y fuego' vuelve a la televisión con entrevista a "Gisela Valcárcel"