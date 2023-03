Gabriela Herrera revela que recibía malos tratos en reality de Gisela Valcárcel: "Sentía el bullying demasiado fuerte"

Giancarlo Granda habló con Gabriela Herrera sobre diversos temas, entre ellos su experiencia en El gran show.

Lee también: Gabriela Herrera sobre su multa de 56 mil soles con la productora de Gisela Valcárcel: “Me invitaron a conciliar”.

La bailarina confesó que no recibió un buen trato en el reality de Gisela Valcárcel.

El paso de Gabriela Herrara en el 'El gran show'

La artista fue presentada como uno de los jales del programa de Gisela. Muchos la consideraban una de las competidoras más fuertes. En noviembre 2022, la conductora informó que Gabriela Herrera fue expulsada del show, aparentemente por quebrar una de las cláusulas de su contrato. Según reveló, el acuerdo con el programa de la Señito señalaba que no podía declarar a otros medios de comunicación y conversó con las cámaras de Amor y fuego.

Lee también: Gabriela Herrera revela estar ahorrando para viajar a Dubai: “Me saco la mugre trabajando”

Después de algunos meses, la cantante confesó cómo fue su experiencia en El gran show. "Era más quien hacía más show para la gente. No era un concurso de baile, era cualquier cosa menos un concurso de baile. Me sentía reprimida, deprimida, me sentía fastidiada, sentía el bullying demasiado fuerte... Me hacían llorar en el programa y decían eso no es verdad cuando era cierto y decían eso no fue así. Le hacían creer a la gente y me hacían un cargamontón entre todos", relató Gabriela.

Tiene el apoyo de 'La Urraca'

Magaly Medina compartió su opinión sobre las declaraciones de Herrera y le mostró su respaldo. "Esta vez ella dijo que ese era un programa que cualquier cosa menos de baile, eso no es novedad, ese es un programa donde se busca hacer escándalo y show, nada más", declaró la pelirroja.

La periodista de espectáculos afirmó que no sería la única que pensaba en ir a otros programas a expresar su malestar. "Cualquiera en su lugar habría ido a quejarse en otro canal, comprensible lo que hizo Gabriela Herrera", acotó la 'Urraca'. Asimismo, recordó que la bailarina fue multada por criticar el programa de Valcárcel.

@grandagiancarlo Este lunes 13 a las 8:00 pm Gabriela Herrera. 🎙️☠️ El bullyng detrás de los realitys de baile. "Lo que querían era show y no baile", apuntó. 📌 Suscríbete y mira la entrevista con el link de mi BIO. 📲 📌 Regístrate en el mejor sitio de apuestas 1XBET con nuestro codigo promocional "TIEMPO100" y obtún un súper bono. 🤑 ♬ sonido original - Giancarlo Granda