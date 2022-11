Gisela Valcárcel despide a bailarín de Giuliana Rengifo tras caída: "Tengo mucho qué decir"

Giuliana Rengifo protagonizó una aparatosa caída el último sábado en El gran show. La cantante recibió las críticas del jurado y la resta de puntos tras el imprevisto, sin embargo, el panel de jueces decidió salvarla utilizando un comodín. No obstante, el que no habría corrido con su misma suerte es el bailarín George Neyra.

A través de su cuenta de TikTok, la pareja de baile de la ex Agua Bella reveló que fue retirado del programa sabatino de manera abrupta. Neyra aseguró que no vio venir la decisión de la producción de Gisela Valcárcel.

"Hago este video, acabo de recibir una noticia que me pone un poco desconcertado y me saca de cuadro. Ya no voy a estar este sábado en las galas de El gran show, para toda la gente que quizás pensaba verme ahí, pues no, no voy a estar", anunció el bailarín en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que tiene mucho que decir sobre el tema, pero prefiere abstenerse. "Acabo de recibir ese comunicado, ellos tendrán sus razones, sabrán explicar este sábado en vivo, yo también tengo mucho qué decir, tengo más que hablar, pero por el momento prefiero mantenerme callado, así prefiero mantener las cosas, bueno, eso en realidad", agregó.









Bailarín se habría quejado del peso de Giuliana Rengifo

Giuliana Rengifo viene siendo criticada por su peso. Leysi Suarez y el productor Julio Zevallos han despotricado en contra de la cantante, pues consideran que debe bajar algunos kilitos extras para que el bailarín no tenga problemas al cargarla.

Sobre ello, Janet Barboza reveló en América hoy que George Neyra se habría quejado de la ex Agua Bella por su peso. "Al parecer tu bailarín se ha quejado de que no puede levantarte", confesó la Rulitos.