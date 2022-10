Gisela Valcárcel reacciona a la amenaza de Miguel Trauco a reportero de 'América hoy'

El concierto de Daddy Yankee en Lima de este martes 18 de octubre dejó escenas para la historia. Sin embargo, se hizo viral una no por su curiosidad, sino por su peligrosidad.

El futbolista peruano Miguel Trauco fue captado amenazando a un reportero de América hoy momentos antes de ingresar al Estadio Nacional para disfrutar el recital del puertorriqueño.

En imágenes emitidas por el programa de espectáculos, se puede apreciar como el jugador de la MLS le pide al periodista sacar sus equipos de trabajo porque no tenía pensado hablar. “Saca pues, causa. Brother, sácame la cámara”, le pidió Miguel Trauco a Oswaldo Arteaga, el periodista.

Sin embargo, eso no quedó ahí. Uno de sus acompañantes lo amenazó diciendo que iba a hacer que lo despidan. "Cuando lo vimos entrar lo identificamos y lo abordamos, en buena onda, como siempre. La reacción de Trauco fue lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba a lado de él, dijo ser de producción (...) él es el que me amenazó, me miró y me dijo: ¿De qué medio eres? mañana no estas””, relató el reportero.



'América hoy' reacciona a los incidentes

Tras las imágenes, Oswaldo Arteaga explicó la situación y lamentó que Miguel Trauco haya reaccionado de esa manera y que se junte con gente de dudosa reputación.

“Es lamentable que Miguel Trauco reaccione de esa manera y que se relacione con personas de esa calaña”, indicó

Por su parte, Janet Barboza también cuestionó al futbolista por el altercado con el reportero del programa. “La actitud de Miguel Trauco deja mucho que desear (...) Estamos viendo la imagen de un hombre agresivo y molesto solo porque le preguntan por el concierto”, expresó.

Por último, Gisela Valcárcel publicó un video en sus redes sociales sobre el problema. La Señito atinó a decir qué pasó y se espera que en las próximas horas hable sobre lo sucedido