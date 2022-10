Sergio George defiende a Gisela Valcárcel de las críticas: "Me encantaría que hablen así de mí"

Sergio George estuvo como invitado en el programa Amor y fuego. Durante su visita, el productor le brindó su apoyo a Gisela Valcárcel y habló sobre su experiencia trabajando con la ‘Señito’.

“Gisela es la reina de la televisión peruana (...) Cuándo uno es número 1 siempre hay críticas de todo lo que uno hace, eso me ha pasado en mi carrera como productor. Hay un escrutinio que aplica no hacia otros”, empezó diciendo el productor.

Sin embargo, el conductor Rodrigo González recalcó que a la expareja de Roberto Martínez no recibe críticas por su éxito. “A Gisela no se le critica porque no sea exitosa, se le critica porque no practica lo que predica”, señaló Peluchín.

Ante la pregunta, el productor confesó que a la ‘Señito’ le encanta generar polémica y que su contenido replique en otros programas. “A Gisela le encanta esto, que hablen de ella. A mí me encantaría que hablen de mí así en otro canal”, reveló George.

Sergio George le brinda su apoyo a Yahaira Plascencia

Durante la entrevista, Sergio George también habló sobre el futuro profesional de Yahaira Plascencia. El productor le dio su confianza a la salsera y añadió que solo es cuestión de tiempo para que logre consolidarse en el extranjero.

“Veo que la artista está trabajando fuerte, disciplinada, escucha, es cuestión de tiempo (lograr consolidarse). También es un trabajo mío el buscar un mejor mercado y análisis para meterla”, señaló el productor.