Giuliana Rengifo a Magaly: "En vez de cuidarme a mí, debes cuidar los pasos que da tu esposo”

El pleito entre Giuliana Rengifo y Magaly Medina tiene para rato. La cantante fue entrevistada por un medio local sobre la polémica que existe entre ambas, razón por la cual no dudó en aconsejarla en su matrimonio.

Giuliana le mandó directa a Magaly Medina



La cumbiambera se cansó que la conductora de televisión la siga criticando, es por eso, que se animó a darle algunos tips sobre lo que debe de hacer con su esposo.

“Creo que, en vez de cuidarme a mí, debería cuidar los pasos que da su esposo”, afirmó.

Asimismo, Rengifo aseguró que hay momentos en los que no responde porque no tiene tanto tiempo para dedicarle a la popular ‘Urraca’:

“Yo hago con mi vida lo que me da la gana, no tengo por qué rendirle cuentas a esa señora. Me da flojera, solo aclararle algunas cosas. Aunque no le tengo miedo”, señaló.

En cuanto a su ampay con el notario, Giuliana indicó que todo fue armado por la periodista de espectáculos porque le tiene envidia:

“Todo lo que armó es mentira. Es evidente que sigue ardida por lo que pasó conmigo y su notario”, comentó.

Giuliana Rengifo habló sobre su demanda

Cabe recordar, que la cantante inició un proceso legal en contra de la líder de opinión a raíz de dicho escándalo:

"Sí. Sigo con el proceso. Así gane o pierda, quiero que mis hijas sepan defenderse y entiendan que nadie puede tildarlas de esto o aquello por mentiras", aseveró.

Finalmente, se refirió al primer proceso que le ganó Lucho Cáceres a Magaly Medina, ya que lo considera que logró hacer justicia por la actitud que tuvo ella en contra del actor:

"Sí. Nadie tiene derecho a insultarte a nivel nacional, nadie es perfecto. La justicia tarda, pero llega. Dios es justo", acotó.