Giuliana Rengifo destruye a Magaly Medina: “No superas que estuve con tu notario”

¡Se fue con todo! La cantante de cumbia Guiliana Rengifo aseveró que Magaly Medina solo quiere perjudicar su carrera artística y manchar su honor como mujer.

“Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón”, afirmó Rengifo.

Dichas declaraciones las dio a conocer en el programa ‘Amor y Fuego’ tras la difusión del ampay en donde se le ve a la cumbiambera besando al notario pucallpino Paul Pineda.

Asimismo, la ex integrante de ‘Agua Bella’ señaló que la conductora de televisión la tiene en la mira, pues no olvida la relación sentimental que tuvo con su actual esposo Alfredo Zambrano.

“Soy madre y una mujer soltera, acá no estamos hablando de santas, pero nunca me he metido en una relación, no soy de destruir un hogar. Soy una mujer que tiene valores y a mí me da vergüenza Magaly, te lo digo en tu cara, que estés tratando de manchar mi honra porque estás ardida, no superas que estuve con tu notario, acotó.