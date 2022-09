Esposa de notario 'ampayado' con Giuliana Rengifo: "Magaly TV me quiere pagar 1 000 dólares por una entrevista"

El programa ‘Amor y fuego’ se comunicó con Katerine Tapia, esposa de Paul Pineda, el notario que fue ‘ampayado’ con Giuliana Rengifo.

En conversación con el programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, la aun esposa del notario aseguró que ‘Magaly Tv, la firme’, le ofreció dinero a cambio de brindarle una entrevista a la ‘Urraca’.

“No creo haber dicho mucho, pero me quieren pagar 1 000 dólares y mis pasajes, por una entrevista virtual y presencial”, se lee en las conversaciones de WhatsApp que difundió ‘Amor y fuego’.

Asimismo, en un audio, se escucha a Tapia mortificada por el ‘ampay’ y la insistencia de los ‘urracos’ de Magaly Medina para lograr que brinde su testimonio. Incluso, la fiscal amenazó a los reporteros con denunciarlos si continúan con el hostigamiento.

“Me siguen llamando, que puedo tomar mi pasaje ahorita e irme ahorita y ellos compran ni pasaje no hay problema y que este en la noche ahí con ellos, que me pagan lo que yo quiera, pero quieren que yo dé mi testimonio que yo he visto la infidelidad de la señora Rengifo contigo ¿no? Y cosas así, les he cortado, y les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando”, comentó.

‘Urracos’ habrían ofrecido ponerla en contacto con la misma Magaly Medina

Katerine Tapia también aseguró que los ‘urracos’ le ofrecieron hablar con la misma Magaly. Es más, señalaron que la pelirroja se sentía identificada con su caso.

“Me llamó, me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que Magaly Medina se siente muy identificada conmigo, pero que...decida ¿no? Que puedo irme ahorita”, finalizó.