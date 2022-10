Giuliana Rengifo le responde a Julio Zevallos: “Yo no soy un camión, soy un ser humano”

Giuliana Rengifo cuadró a Julio Zevallos, luego que este criticara su presentación en El gran show. La cumbiambera sufrió un impase durante su performance debido a que su pareja de baile tropezó y no pudo sostenerla durante una cargada, por lo que fue duramente criticada por el productor de televisión.

La ex Agua Bella no se quedó callada, luego que ‘Giselo’ le recordara al productor que en una edición pasada del programa llamara a la ex Agua Bella “camión”.

“¿Tú crees que yo soy un camión, Julio Zevallos? Estaba un poquito en carnes, la televisión te sube unos 7 o 8 kilos. La gente me ve en persona y me dice: ‘Giuliana, no estás gorda’”, se defendió la cumbiambera.

“No es que crea, sino que estabas bien subida de peso. Lo que sí soy claro es que el bailarín no es un cargador, y eso que fui suave porque pude decir tráiler. Yo soy muy claro, directo. Tengo bien claro lo que pienso”, fue la respuesta de Zevallos.

Giuliana Rengifo pone en su sitio a Julio Zevallos

Tras el impase, Janet Barboza trató de poner paños fríos a la discusión; sin embargo, Giuliana Rengifo le aclaró que no iba a dejar pasar la oportunidad de responderle al productor por tildarla con calificativos ofensivos sobre su peso.

“Otro que viene y se lava las manos, no es así Julio, las cosas se dicen directamente. Yo no soy un camión, Julio, soy un ser humano, una mujer. No me voy a callar porque me están ofendiendo, hay que cuidar mucho en televisión nacional lo que se dice”, dijo la cumbiambera.

“Si me importa porque tengo familia, tengo hijas y obvio que les afecta. Ya es hora de que en televisión nacional se cambie ese tipo de adjetivos, venga del programa que venga”, agregó.

Finalmente, Julio Zevallos se disculpó con Rengifo y abandonó el set de América hoy. “Si te ofendiste, te pido disculpas. Me voy porque no puedo hablar”, dijo el productor.