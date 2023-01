Giuliana Rengifo se fue de 'luna de miel' a Machu Picchu con un misterioso galán: "Me lo merezco"

¡Le dio una oportunidad más al amor! La cantante Giuliana Rengifo señaló que no solo se encuentra en la mejor etapa de su vida, sino, además está viviendo una 'luna de miel' junto a su nuevo galán en la ciudad de Cuzco, pues aprovechó la ocasión para hacer un poco de turismo y conocer Machu Picchu.

Giuliana salió de 'luna de miel'

Giuliana Rengifo reveló estar de viaje en compañía de su nueva pareja. "Ahora estoy en Machu Picchu por primera vez conociendo, tanto años viniendo a Cuzco y nunca he podido visitar Machu Picchu", explicó la cantante al diario el trome.

Asimismo, la cumbiambera recalcó que en estos momentos solo desea disfrutar de sus vacaciones antes de volver a trabajar. "Estoy emocionada por conocer una de las maravillas del mundo, es fantástico, un lugar bello, he quedado enamorada. He venido a recargar energías porque febrero se viene con fuerza en todos los aspectos de mi vida", confesó la artista.

Por otro lado, Rengifo no quiso hablar sobre su nuevo romance, pero aclaró que él hizo mucho mérito para ganarse su corazón. "Me lo merezco porque soy una mujer trabajadora y buena madre. Yo creo en el amor, nunca he dejado de creer, así que ya me tocaba. Se podría decir que va por buen camino el galán, pero no me quiero apresurar, quiero ir paso a paso para que las cosas marchen bien", acotó.