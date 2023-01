El 'Principito' le ofrece sus servicios a Magaly Medina: "Necesitas colágeno y yo tengo mucho para dar”

¡Qué fuerte! Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer y mejor conocido en la farándula local como el ‘Principito’, difundió de manera pública un mensaje que le envió a Magaly Medina, luego que esta difundiera un reportaje en el que se confirma que el modelo ofrece sus servicios sexuales a 2500 dólares la hora.

El venezolano le agradeció a la ‘Urraca’ por difundir sus servicios. Asimismo, le ofreció un descuento, asegurándole que es mejor amante que su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Hola, Magaly. Buenos días. Por lo que mandaron anoche y pude ver un poco en redes sociales compraste mi material y te lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y por todo el amor que me tienes”, se puede leer en el inicio del mensaje.

Asimismo, la expareja de Michelle Soifer tildó de “viejita” a la conductora de televisión y la exhortó a buscarse un amante más joven que le brinde ‘colágeno’.

“A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte necesitas colágeno de lo viejita que ya estás y tengo mucho para dar”, acotó en el mensaje.

El mensaje del 'Principito' a Magaly Medina.

Magaly Medina difunde reportaje sobre los servicios sexuales del ‘Principito’

Magaly Medina difundió este viernes 27 de enero en su programa un reportaje en el que se confirma que Giuseppe Benignini ofrece favores sexuales a cambio de 2500 dólares por hora.

De acuerdo con el informe de Magaly TV, la firme, el ex de Michelle Soifer también ofrece packs por 200 dólares. Estos incluyen cuatro videos y una fotografía pornográfica, entre ellos un clip en el que se ve al ‘Principito’ manteniendo relaciones sexuales con una mujer desconocida.