‘Got Talent España’: conoce a los nuevos finalistas de la cuarta semifinal

Got Talent España se acerca a su desenlace. Esta vez, se emitió la cuarta semifinal de esta octava edición. Hubo muchos concursantes que salieron a demostrar su enorme talento, pero solo tres pudieron acceder a la gran final, ellos fueron: Rrealina, Adrián Vargas y Dúo Dádiva.

Rrealina maravilló al jurado

La primera en destacar fue la cantante ucraniana Rrealina quien interpretó “Easy on me” de la cantante Adele. Su gran puesta en escena y su voz hicieron que el jurado les brindara muy buenas críticas. Incluso Risto la comparó con Lionel Messi: "Estaba pensando que, al igual que Leo Messi ha llevado a la final a Argentina, tú vas a llevar a tu país a la final de Got talent". Gracias a su increíble voz, el jurado decidió darle el pase de oro.

Llegó el turno de Adrián Vargas

Luego fue el turno de Adrián Vargas quien, a diferencia del primer participante, él mostró un show de magia que dejó sorprendidos a todos. Risto le pidió que prepare un número muy original para la final. El público decidió que Adrián sea el más votado y con eso asegurar su pase a la final del programa.

Participación del Dúo Dádiva

Finalmente fue el turno del Dúo Dádiva, la pareja de acróbatas realizó una puesta en escena muy complicada, pero que valió la pena y sorprendió a todos los miembros del jurado quienes no dudaron en alabar lo que habían mostrado. Risto confesó que hasta le habían sudado las manos cuando los vio: "Esto es lo que provoca el talento, reacciones en los demás".

Llegó el momento de votar y el jurado decidió que fueran ellos quienes accedan a la final del programa. La pareja de acróbatas recibió el voto de Risto, Edurne y Dani Martínez que fueron suficientes para asegurar su puesto en la siguiente fase.

Rrealina, Adrián Vargas y Dúo Dávida, nuevos finalistas de #GotTalentLive4 👏👏 https://t.co/bsf8kheOSB — Got Talent España (@GotTalentES) December 14, 2022