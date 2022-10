‘Got Talent España’: Darth Vader baila 'La macarena' y 'Dynamite' de BTS en el escenario

En el programa de Got Talent emitido este 18 de octubre, un grupo se llevó toda la atención tanto del jurado, como del público presente y de las redes sociales. Se trata de The Leds Group cuya puesta en escena fue muy aplaudida.

Darth Vader maravilló al público con su baile

El creador de este grupo, Alejandro Miranda, explicó un poco más sobre ellos: “Somos un grupo de baile que combina tecnología con danza y luces para generar magia en la oscuridad e ilusiones”. De esta manera, comenzó su show de Darth Vader y su batallón de stormtroopers al ritmo de la ‘Macarena’.

Lee también: 'Got talent España': Boris Tosas da una importante lección de superación en el show

Al finalizar su presentación, hicieron que el público del auditorio se ponga de pie para aplaudirlos. Los jurados también se mostraron muy felices por lo que vieron. “Yo creo que el número os sale redondo, divertido, ágil, es fantástico”, comentó Paula Echevarría.

Por su parte, Dani Martínez ha opinado igual que su compañera y le ha gustado el show: “Me parece un 'trabajazo', sobre todo, muy visual. Me ha parecido divertido. Me ha parecido que está muy ordenado todo con las luces programadas perfectamente. Ahora, el miedo que tengo yo, es que has escogido uno de los personajes favoritos de Risto y lo has puesto ahí a bailar ‘La Macarena’”.

Lee también: ‘Got talent España’: periodista que fue a cubrir en conflicto en Ucrania se presentó en el programa

Ritso se mostró inconforme con la puesta en escena

Y es que como indica Dani, Star Wars es una de las películas favoritas de Ritso, quien se ha mostrado disconforme al ver en el escenario a los personajes de su juventud: “Tengo aquí apuntado: Herejía. Ver a Darth Vader perreando… y los stormtroopers ni te cuento… perdóname…que no, que no”.

Pese a que sus compañeros le han tratado de convencer, Ritso no ha dado su brazo a torcer y les ha dicho que no a The Leds Group. Sin embargo, el grupo obtuvo la aprobación de los otros tres jurados.