Got Talent España’: Fausto definió su futuro gracias a autógrafo de Julio Iglesias

El programa Got Talent España sigue dando a la audiencia actuaciones memorables con personajes muy peculiares. Durante la última edición del show, un participante generó muchas emociones en los jurados, aunque no precisamente por su talento, sino porque tenía un as bajo la manga.

Fausto logró convencer al jurado con una sorpresa

Se trata del concursante Fausto Ruíz de España, quien se presentó con un gran show, captando la atención del público y el jurado. A Edurne se le hizo familiar su rostro, por lo que le preguntó si era su primera vez. El participante comentó que había participado en una edición anterior, pero que no le había ido tan bien y esta era su revancha.

El concursante comentó que había grabado un disco y se iba a ir de gira por Latinoamérica, pero, antes de irse, quería estar en el set del programa. “Antes de irme de gira me apetecía mucho estar aquí para presentar lo nuevo que estoy haciendo”, dijo el participante.

Su presentación comenzó, pero no fue lo que todos esperaban. A los segundos de haber empezado, Risto Mejide pulsó el botón rojo. Luego fue el turno de Edurne de tocar el botón rojo, mientras que segundos después fue Paula Echeverría quien también hizo lo mismo. Risto y Dani fueron los últimos que tocaron el botón.

Fausto tenía un as bajo la manga

Tras finalizar con su presentación, Fausto tomó la decisión de llamar a Risto al escenario para darle un regalo muy especial. Luego de unos minutos de intriga, el concursante le dio su regalo al jurado y este lo reveló ante todos. Era una foto de Julio Iglesias con su autógrafo.

De esta manera, sorprendió a todo el jurado e hizo que su futuro de un giro de 180 grados. Por su parte, Edurne cambió su voto y le dijo que sí, mientras que Dani también le dijo que sí. Esto no le dio otra opción a Risto quien dijo: “Yo me dejo sobornar y para mí también es un sí”.