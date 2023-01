‘Gran hermano 2022’: Alfa intentó abandonar la casa para pasar su cumpleaños con su familia

En un nuevo episodio de Gran hermano, Alfa anunció a sus compañeros que iba a dejar la casa para poder pasar su cumpleaños con su familia. Esta noticia angustió a algunos de sus compañeros, quienes le pidieron que lo reconsiderara.

Sin embargo, esto se trataba de un desafío que el participante tenía que cumplir si quería ver una película y compartir una paella con sus compañeros para celebrar su día especial.

'Alfa' fue parte de un desafío

Este 24 de enero, es el cumpleaños de Alfa y este pidió celebrarlo con todos en la casa viendo una película y comiendo paella. No obstante, Gran hermano señaló que debía ser parte de un desafío para ganarse ese regalo.

“Walter, te llamé porque viniste a pedirme cosas para festejar tu cumpleaños, ¿verdad? Atención, estoy dispuesto a concederte ver la película de autos solo con una persona”, anunció la voz, para decepción de Alfa, quien quería ver la película con todos sus compañeros.

“La película la verás con una sola persona y podrás compartir una exquisita paella con todos tus compañeros. Pero como pasa siempre deberás cumplir un desafío secreto entre vos y yo, ¿está claro? Tenés que convencer a toda la casa que, por decisión propia, vas a abandonarla”, anunció la voz en off Gran hermano.

Ante esto, Alfa aceptó y pensó la mejor manera de convencerlos. Además, confesó que prefería no ver la película con una sola persona.

“De ver la película me gustaría compartirla con todos. Yo no podría elegir a nadie. Desde ya te digo, prefiero no ver la película. Estuve pensando mucho. Tengo un cariño muy grande por Julieta, con Camila tengo una amistad porque hay muchas coincidencias de la vida que sí sé por qué pasan”, reveló el concursante.

La reacción de sus compañeros

La producción le pidió a Alfa que armara sus maletas para que la situación fuera más creíble. Además, Santiago del Moro se prestó para el desafío y anunció la salida ante todos los participantes.

Las reacciones no se hicieron esperar. Romina lloró desconsoladamente y le pidió a su compañero que no dejara la casa. Por su parte, Camila le quitó las maletas para que no saliera.

No obstante, algunos no se lo creyeron como la Tora, Nacho, Agustín y Marcos. La reacción que más sorprendió fue la de Ariel, quien no se ha llevado bien con Alfa desde su ingreso; sin embargo, le pidió que siguiera en la casa. “Hagamos borrón y cuenta nueva”, pidió el parrillero.

Finalmente, Gran hermano anunció que el desafío fue cumplido y desató la bronca de Romina, quien no dejó de llorar. Alfa trató de consolar a su gran amiga, pero ella se negó. “No quiero, déjame. No, porque estas bromas no se hacen”, expresó.

“Yo estoy mal y estoy angustiado porque yo hasta sentí que me iba, no estoy jorobando. Y si me sirvió, es para darme cuenta cómo los quiero uno por uno a todos”, dijo Alfa, ganándose el aplauso de sus compañeros.