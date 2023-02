'Gran hermano 2022': 'Alfa' y Romina protagonizan acalorada pelea por gritos del exterior

Los participantes de Gran hermano 2022 empiezan a vivir momentos tensos en las últimas semanas del reality. Tras la gala de nominaciones, Camila Lattanzio salvó a Walter Santiago. Sin embargo, los gritos del exterior volvieron a poner nervioso a 'Alfa', lo que provocó que tenga una fuerte discusión con Romina Uhrig.

Lee también: 'Gran hermano 2022': un amigo de Alfa gritó desde afuera de la casa y genera crisis en los participantes.

La exdiputada no aguantó que el mecánico mencionara a sus hijas. Más tarde, la participante fue a su cuarto para ser consolada por el resto de chicas.

La pelea entre 'Alfa' y Romina

Como se recuerda, durante esta semana en Gran hermano 2022, hubo un grupo de amigos de Walter Santiago 'Alfa' que estaban fuera de las instalaciones y comenzaron a vociferar con un megáfono. Sin embargo, después de la gala de nominaciones, volvieron a escucharse los gritos en los exteriores.

"Romina, deja de hacerte la bol*** con 'Alfa'", fue lo que oyó el mecánico. Después de unos minutos, el hombre de 61 se dirigió donde su compañera para encararle por el tema de sus hijas, algo que terminó poniendo furiosa a la exdiputada.

Lee también: 'Gran hermano 2022': conoce a los cinco participantes nominados de la semana.

"Yo no me meto con tu hija ni con tu nieta, todo lo que dije de ti te lo dije en tu cara y lo hablamos acá. Tengo tres hijas chiquitas y tú no sabes por qué yo estoy acá y no te lo voy a decir", dijo enojada la mujer de 34 años.

"Con lo que tú te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas. Como de víctima porque extrañas a las chicas... se ve cuando te pones a llorar y muestras la foto", indicó el mecánico. "Te estás yendo al cara**, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa", exclamó Urhig. Después de la discusión, fue consolada por sus compañeras.