‘Gran hermano 2022’: Camila fue sancionada por hablar del afuera del programa

Gran hermano sigue sorprendiendo a los espectadores, tras el ingreso de nuevas jugadoras y el esperado repechaje. No obstante, muchos participantes estuvieron incumpliendo las reglas de no hablar sobre lo que habían visto en el exterior. Juliana Díaz, quien ingresó el pasado miércoles terminó siendo expulsada y Camila Lattanzio, no solo fue advertida, sino, además, sancionada.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: producción expulsó a Juliana por romper las reglas del programa

Camila fue sancionada por revelar información

De la misma manera que Juliana, Camila recibió una llamada de atención por hablar acerca de las escenas, como el episodio en la ducha de Thiago y Daniela, o sobre la opinión del público con Agustín,

Ante esto, Gran hermano decidió sancionar a la nueva ingresante: “Camila, fuiste advertida en el confesionario y te comuniqué que desobediencias de este tipo son motivo de sanción. Por lo tanto, he resuelto lo siguiente: esta semana no podrás usar tu nominación y además te informo que estás nominada”, afirmó la voz del programa.

Camila, por su parte, se mostró aliviada, pues creyó por un segundo que sería eliminada al igual que Juliana. “Ay, gracias por no expulsarme. No lo puedo creer”, expresó antes de ponerse a llorar y dirigirse a su habitación con su peluche.

¿Quién es el líder de la semana en ‘Gran hermano’?

Cabe recalcar, que el pasado martes también se llevó a cabo la prueba del líder, que consistió en marearse con una soga y luego jugar a los bolos. El participante que lograba tirar la mayor cantidad de bolos ganaría.

Lee también: Agustín cuenta cómo es vivir fuera de 'Gran hermano 2022': "Los primeros días no puedes dormir”

Los finalistas fueron Thiago, Marcos, Nacho, Agustín y Alexis. Otra vez, el participante que ganó fue Thiago y como líder de la casa tiene la inmunidad y el beneficio de salvar a un nominado.