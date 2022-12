‘Gran hermano 2022’: Coti y Conejo tuvieron fuerte discusión que terminó en insultos

Luego de que la producción del reality Gran hermano haya decidido incorporar a tres personas que habían sido eliminadas y dos nuevos integrantes adicionales al programa, los ánimos de los concursantes dentro de la casa no han sido los mejores.

Coti y Conejo tuvieron fuerte pelea

Y este tema se vio reflejado en las actitudes de algunos integrantes. Un ejemplo de ello fue la discusión que tuvieron Coti y Conejo. La pareja comenzó a discutir a raíz de que el Conejo conversó con Romina, cosa que no le gustó para nada a la mujer.

Es por eso, que en medio de la pelea se le escuchó decirle a al participante, sí le molestó verlo conversar con Romina: “La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo”. Por su parte, Conejo le decía que no era para tanto y que su enojo le parecía bastante tonto: “no me molesta, me parece una pelotudez”.

Luego de este cruce de palabras, Coti decidió entregarle la cadena que él le había dado. Esto enojó mucho a Conejo, quien le comenzó a decir que ya no cuente con él para nada: “no contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras, pelotud... de mi***”.

Coti y Conejo lloraron en ambientes diferentes

Esta riña afectó mucho a ambos, ya que cada uno se fue para un ambiente distinto y las cámaras del programa pudieron captar el preciso instante en el que comenzaron a llorar desconsoladamente.

Tras este emotivo momento, Coti vio caer una pelota que había sido arrojada desde los exteriores de la casa, pero sus compañeros que estaban cerca le dijeron que no la tocara porque iba en contra de las reglas. El texto que decía dicha pelota era: “Coti, Martina es la única que te banca afuera para sacar a J.”