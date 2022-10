‘Gran hermano 2022’: Coty y Julieta bailaron sensualmente en la fiesta flúo

El reality show Gran hermano 2022 va por su primera semana y los 18 participantes vivieron por primera vez la experiencia “fiesta flúo”.

El último viernes la casa se vistió de fiesta y, aunque no hubo el desorden que se esperaba, Coty y Julieta sorprendieron al público con un candente baile que dio qué hablar en las redes sociales.

‘Gran hermano 2022’: todos los detalles de la fiesta flúo

En Gran Hermano 2022 es una tradición que los fines de semana los concursantes se relajen con la mítica “fiesta flúo”. En esta oportunidad, las miradas se las llevaron Coty y Julieta con un picante baile. Usando prendas negras y flúor, encantaron a la audiencia del programa, siendo así uno de los momentos más comentados del show.

Los espectadores esperaban más acción y que se iniciaran algunos romances. Sin embargo, los participantes solo disfrutaron su primera distracción y parecen estar muy concentrados en permanecer en la competencia y obtener el premio de 15 millones de pesos.

Aunque hubo algunas excepciones: Maxi y Juliana, que ya le habían dado rienda suelta a su amor, desaparecieron por media hora aprovechando que el resto bailaba. No obstante, las cámaras no los siguieron. Mientras que Juan y Alfa prefirieron solo quedarse sentados y no se mostraron entusiasmados por el baile.

Gran hermano 2022: La noche de los ex: ¿Cómo le fue en el rating?

Todos los acontecimientos que se vivieron en la primera fiesta flúo fueron difundidos en Gran hermano: La noche de los ex.

El programa de debate contó con la presencia de participantes de ediciones pasadas como Nadia Epstein, Gustavo Conti, Diego Leonardi, Ximena Capristo, Jesica “Osito” Gómez y Cristian U y obtuvo 16.2 de puntos de rating.