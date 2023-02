‘Gran hermano 2022’: el pedido de La Tora en el confesionario que causó revuelo en las redes sociales

Tras su regreso a Gran hermano por el repechaje, Lucila ‘La Tora’ Villar se ha convertido en una de las jugadoras más polémicas del programa. Debido a esto, se esperaba que tras perder el liderazgo contra Romina, estrenara la nominación fulminante.

Los espectadores se emocionaron cuando la vieron entrar al confesionario; sin embargo, el pedido que hizo generó las risas y críticas de los espectadores.

El pedido de 'La Tora'

A pocos minutos de terminar la gala en vivo, Santiago del Moro anunció que 'La Tora' se acercó al confesionario. Esto causó la emoción de muchos televidentes, pues pensaban que nominaría a sus compañeros.

En esta etapa de la competencia, ya se encuentra habilitada la fulminante, un tipo de nominación que sirve para mandar directamente a placa a los participantes, sin opción de ser salvados por el líder de la casa.

Sin embargo, al estar sentada ante Gran hermano, la oriunda de Berazategui hizo un singular pedido para su pareja en la casa. “Espero que no salga en vivo porque me da vergüenza”, mencionó muy sonriente. “No llegó nada para Nacho por el Día del Amor, soy la última romántica, soy Lea Mattioli. Le quería hacer un regalo… ¿Le voy a dar algo o no? Quiero saber eso. Es un montón que esté planteando esto”, agregó.

La reacción de los usuarios

El pedido dejó sorprendido a espectadores, analistas y exconcursantes que se encontraban en el estudio de Telefe. “Yo no puedo creer que la Tora se exponga ante la casa entrando al confesionario para pedir algo para el Día de los Enamorados”, dijo Santiago del Moro.

Por su parte, los usuarios en redes sociales criticaron a La Tora por dejar pasar la oportunidad de ganar puntos con el público. Además, fue víctima de divertidos memes en Twitter.

que inocencia la nuestra pensando que la tora iba a hacer la fulminante re que la tora dijo yo voy a hacer cucharita hasta que me saquen con orden judicial #GranHermano — emi (@eeemiliano) February 15, 2023

