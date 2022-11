‘Gran Hermano 2022’: Estos son los nominados de la semana

Este miércoles se realizó la quinta gala de eliminación de Gran Hermano 2022 tras la salida de Juan Reverdito. En esta ocasión, llamó la atención la otra nominación espontánea de Lucila la Tora Villar y se descubrió un nuevo complot.



Los cuatro nominados de Gran Hermano

La Tora volvió a hacer la espontánea por segunda semana, esta vez en contra de Alfa. “Los primeros tres votos van a ser para Alfa porque no coincido en su manera de pensar, de nada, porque no tiene códigos. El segundo va a ser para Marcos porque fue una persona tibia que cuando pasó la sanción de Walter fue la única persona que no saltó. No quiero que esté acá en la casa, no me interesa compartir algo así con una persona así”, señaló la participante.

Los resultados finales dejaron en la placa de nominados a la Tora, Alfa, Juliana y Cata. Sin embargo, los líderes de la semana, Nacho y el Conejo decidieron no salvar a Alfa y la Tora por estrategia. Finalmente, para sorpresa de muchos, decidieron salva a Cata.

De esta manera solo hay tres nominados: Alfa, la Tora y Juliana. Uno de ellos abandonará la casa más famosa de Argentina.





La producción descubre un complot en las nominaciones

Antes de que se anunciaran los cuatro nominados, el conductor del reality Santiago del Moro anunció que la producción había identificado un complot entre Coti y el Conejo, una de las parejas de la casa.

Al parecer, Coti había estado hablando en código cuando mencionó “Quiero conocer Catamarca”, en referencia a María Laura, mejor conocida como Cata. La nominación de Alexis coincidió con este comentario, por lo que fueron rápidamente sancionados, eliminando sus votos.

