‘Gran hermano 2022’: familia de Thiago conmueve a todos con su testimonio

Gran hermano hizo su estreno hace poco y desde entonces no ha dejado de ser tema de conversación. La audiencia ya va escogiendo quienes son sus participantes favoritos. Uno de ellos es Thiago, quien ha encantado a los fanáticos con su personalidad.

La producción del programa Los ángeles de la mañana decidió hablar un poco más de él y contar más de su historia. Así, llegaron a la casa del chico de 18 años para conocer a los miembros de su familia.

La hermana de Thiago habló sobre él

Brisa, quien es su hermana, confesó que al principio él no quería participar, pero luego de mucho insistirle, aceptó. "Él no quería anotarse, pero nosotros le insistimos. Ya lo extraño, somos muy unidos, como hermano es un gran ejemplo para todos, estoy muy orgullosa de él. La pasamos mal todos juntos y un pibe de su edad no pensaría en los hermanos. Me emocionó su personalidad, que siempre nos nombra a nosotros, cada vez que veo el programa lloro", dijo la muchacha.

Fue el turno de Julio, el papá de Thiago, quien confesó estar muy orgulloso de su hijo y la sorpresa que le causó el cariño que le muestran a su retoño. “Creo que se está comprando a todos los argentinos, por lo que veo hablan todos de él, lo siguen todos. Yo trabajo en Casanova y me pararon para felicitarme por Thiago, la gente me conoció y me dicen que están todos con Thiago, es un orgullo para mí", dijo su progenitor.

De ser cartonero a estar en el programa

Aprovecharon las cámaras para contar lo mucho que trabaja Thiago para sacar adelante a su familia: ¿Sabés lo que es ver a tu hermano carretear? eso es ganarse vida, te lo digo porque sé lo que es el frío, el hambre, no desayunar bien por traer un mango a tu casa; se cuanta veces vino paspado y le decía que no vaya a trabajar y me decía que sí, es muy laburador. En el Mercado Central todos saben quién es Thiago, labura bien, siempre se rompió el lomo".

Para finalizar esta emotiva conversación su hermana se mostró muy feliz de que haya entrado al programa: “Hace cinco días estaba juntando cartones y ahora míralo donde está, menos mal que entró porque si no seguiría juntando cartones”.