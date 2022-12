'Gran hermano 2022': Julieta denunció a la producción de sacarle fotos íntimas a escondidas

La polémica vuelve a hacer presente en Gran hermano 2022. En el último programa, Julieta Poggio les contó a sus compañeros que vio como un hombre, a través del vidrio de su habitación, le había tomado una foto con su celular, pero que rápidamente se fue del lugar.

Lee también: 'Gran hermano 2022': Romina encaró a Daniela y le preguntó si estaba usando a Thiago

Todo habría sucedido después de la más reciente gala de eliminación. Alfa se mostró muy preocupado por su amiga, ya que dichas imágenes íntimas no cuentan con su consentimiento, por lo que la modelo hizo una denuncia a la producción del reality.

Le tomaron fotos íntimas

El lunes en la madrugada se había celebrado la gala de eliminación en Gran hermano 2022. Fue entonces que Julieta Poggio decidió contarles a sus compañeros que había visto a través del vidrio de su cuarto que un hombre le habría tomado una fotografía con su móvil, y le mandó un beso antes de esconderse.

"Me tiró un beso y le vi la cara. Nunca se la había visto así a alguien", contó la actriz a sus colegas. "En la habitación escuché un ruido, miré y vi un celular pegado al vidrio. Le vi la cara, nos hicimos contacto visual y me tiró un beso. Ahí se fue para atrás y no lo vi más", detalló la concursante.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: Romina salvó a Coti y dejó a Alfa en la placa de nominados

Sus amigos se mostraron preocupados, entre ellos Alfa, quien le advirtió sobre la gravedad de que le han sacado imágenes íntimas sin su consentimiento. "Eso no está bueno. No esta bueno para que aparezca un celular en el vidrio. Es una foto que el tipo robó a vos. Ojo", comentó.

Poggio fue para hablar con el equipo de producción del programa para denunciar su caso, pero ellos aseguran que se trataría de 'un reflejo de una cámara', pero la bailarina se mantuvo firme en su posición.

Julieta vio a un pajín de la producción sacandole fotos con su celular #gh2022 #gh22 #granhermano pic.twitter.com/NYPJLVhYja — Srta. Rivas 👹 (@_PinotBlanc) December 5, 2022