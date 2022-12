‘Gran hermano 2022’: Romina salvó a Coti y dejó a Alfa en la placa de nominados

Romina sorprendió a los participantes y analistas al salvar a Constanza ‘Coti’ Romero, dejando a Walter ‘Alfa’, Nacho, Daniel y ‘Cata’ María Laura en la placa. Uno de ellos tendrá que abandonar la casa este domingo.

Alfa se queda en la placa de nominados

Santiago del Moro le pidió a Romina, la líder de la casa esta semana, que anunciara a quién no iba a salvar. Primero, anunció a Nacho, explicando que no tenía mucha afinidad con él. Tiempo después, la exdiputada reveló que no iba a salvar a Daniela y Cata, sorprendiendo a muchos.

Finalmente, solo quedaba elegir entre Coti y Alfa. “Tengo mucha confianza y sé que no se va a ir porque lo demostró. Así que a quien saco de placa es a Coti”, aseguró Romina.

Sin embargo, al ser preguntado al respecto, Alfa respondió que no estaba seguro de salvarse otra vez de la eliminación.

“Ayer tenía un pensamiento diferente. Hoy lo vi más claro y una semana más es mucho”, comentó Constanza al ser salvada.

Alfa y Alexis casi se van a las manos

Durante la prueba de la semana de Gran hermano, Walter Alfa y Alexis estuvieron en una pelea que casi se sale de control. Romina mencionó que temía que se fueran a las manos una vez más, mientras que Alfa señaló que estaba mal y que esperaba estar más tranquilo.

“Hay que empezar a respetarnos más. En todas las casas hay una forma”, declaró la líder de la semana.

Por su parte, ‘El conejo’ le pidió disculpas a Walter por isultarlo. “No es algo que siente, me pasó por un momento de calentura. Pero no me retracto con cosas que he dicho sobre actuar, aunque sí por las formas”, mencionó el cordobés.

Santiago del Moro les recordó que debían seguir el reglamento de Gran hermano. Asimismo, le preguntó a Romina si el incidente afectó en su decisión de salvar a uno de los nominados, pero ella respondió que no.