'Gran hermano 2022': Novio de Julieta habla sobre los comentarios polémicos de Agustín

Los comentarios de Agustín Guardis, el popular “Frodo” de Gran Hermano, han sido muy criticados por los espectadores, si no, además, por los miembros de la casa. Una de ellas, fue Julieta Poggio quien expresó sentirse incómoda ante los comentarios y miradas del participante. Recientemente, su novio Lucca Bardelli se ha referido al tema.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: La confesión de Agustín desató muchas críticas en redes sociales



Julieta incómoda con Agustín

En los últimos días, Julieta les dijo a Cata y Nacho que se sentía molesta por la presencia de Agustín.

“¿Sabés quién me mira mucho también? Agustín. Me incomoda, así como que me mira muy cerca y cuando me habla no lo puedo mirar a los ojos porque pienso ‘dejá de mirarme un poco’”, explicó Julieta.

Y es que, en más de una ocasión, Agustín ha hecho comentarios sobre ella con sus compañeros. Asimismo, en redes sociales fue tendencia un recopilado de las frases que lanzó el concursante.

“¡Qué buen andar que tiene, qué buen andar, parece que va bailando!. A mí me gustan mucho las minas, yo me di cuenta de eso. Y no me gusta cuando no quieren cog... , me rompe las pelotas. Yo quiero todo el tiempo, todo el tiempo lo estoy haciendo en mi casa”, comentó a Alexis.

“Se pone esas calas y se para allá y es una cosa...”, comentó Agustín sobre Julieta. “Encima todo cortito. Me rompen la cabeza esas cosas”, continuó.

Al parecer, las actitudes de Agustín no son solo mirar y comentar, pues Nacho fue a la habitación de las mujeres para decir que no aguantaba estar en la misma habitación, donde ‘Frodo’ se daba placer frente a los otros.

Novio de Julieta habla sobre Agustín

Si bien Agustín ha manifestado su atracción hacia Julieta, ella siempre ha dejado claro que se encuentra de novia con Lucca Bardelli, quien recientemente habló sobre el tema. En sus redes sociales compartió una imagen de Agustín con la leyenda: “Qué tipo desagradable”.

Además, se refirió a los seguidores del participante quienes justifican sus comentarios y acciones. “Sorry a la frodoneta, pero es un montón o sea ni yo le digo tanto”, compartió el joven en su cuenta de Instagram



Lucca Bardelli, novio de Julieta Poggio, se refirió al tema en redes sociales

Composición Capital