Participante se bañó desnuda frente a las cámaras de ‘Gran hermano 2022’: "El que quiera mirar, que mire"

Esta temporada de Gran Hermano ha arrancado con todo y es que en el programa emitido el día de ayer 18 de agosto hubo varios momentos que han sido muy comentados por parte de la audiencia. Uno de estos fue el que protagonizó una participante al quedarse desnuda ante las cámaras.

Mora Jabornisky se desnudó frente a cámaras por primera vez

Se trata de Mora Jabornisky, quien se acaba de convertir en la primera participante en mostrarse "como Dios la trajo al mundo" ante la audiencia. La concursante solo durmió dos horas luego de haberse acostado a las 8 y lo primero que hizo fue pedir el baño.

Recordemos que solo hay uno en la casa por lo que tuvo que esperar un poco. Una vez pudo hacerlo, Mora sorprendió a todos al desnudarse, ya que sus compañeros lo habían hecho siempre con ropa interior.

De hecho, aseguró que no le interesa que las cámaras la capten y quien quiera mirar que lo haga: "Pará, pará, en plena ducha dije... ¿Vos viste la cámara lo que es? Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije 'se va a la p***', me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en b***, porque dije 'ya fue, se van a la ****'. El que quiera mirar, que mire", comentó.

Los usuarios que siguen la transmisión en vivo mediante la plataforma de PlutoTV quedaron sorprendidos ante la actitud de Mora. Aseguran que lo más probable es que con el pasar del tiempo más personas hagan lo mismo.

Las declaraciones de la madrastra de Mora Jabornisky previo al programa

La señora Cristina brindó declaraciones sobre la participación de su hijastra en el programa: "Yo nunca fui de este reality, nunca me gustó mucho, pero siempre fui de confiar en ella y en sus decisiones. Yo la veo cómoda, me da la impresión de que, por como es, puede andar muy bien, pero veremos cómo va todo”.