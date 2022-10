‘Gran hermano 2022’: Tomás Holder y el objeto extraño que le metieron al pantalón antes de ingresar a la casa

El regreso de Gran hermano 2022 a las pantallas de la televisión ha generado mucha expectativa. Durante la presentación de los participantes, un hecho en especial acaparó la atención de los televidentes. Las cámaras captaron que los amigos y familiares de Tomás Holder, le introdujeron algo en el pantalón.

Tomás Holder: ¿qué le pusieron en el bolsillo?

El tiktoker Tomás Holder es uno de los participantes en la edición de Gran hermano 2022. Su presencia ha generado gran polémica, pero nada comparada con la despedida que protagonizó junto a sus familiares y amigos en el programa.

Tras darles el último abrazo antes de ingresar a la casa, se vio claramente cómo una mujer le mete disimuladamente algo blanco en los bolsillos.

Muchos han llegado a especular que podría tratarse de anabólicos o esteroides debido a que le encanta mantener un cuerpo grande en el gimnasio. Sin embargo, otros creen que podría tratarse de cocaína, una carta o una medalla milagrosa.

De momento no se sabe si el concursante lo mostrará en los siguientes programas o lo mantendrá escondido.





‘Gran hermano 2022’ presenta a Tomás Holder

Tomás Holder se considera una persona fuerte y avasallante. El joven de 21 años, proveniente de Rosario, aceptó ser parte de Gran hermano 2022 y aseguró que no se meterá con ninguna mujer.

"Adentro de la casa ni loco perdería la cabeza por una mina, yo entro a jugar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo. Yo me levanto, me veo al espejo y me digo: 'Tomás, nadie te va a ayudar que no seas vos, así que levántate y hacé las cosas'. Soy querido y odiado, no tengo punto medio", reveló.

Asimismo, recalcó que se considera "un personaje en las redes de un tincho medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier y que le encanta verse grande y venenoso.