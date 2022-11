‘Gran hermano 2022’: participantes eliminados volverían al programa por ‘repechaje’

Un nuevo giro dará el reality Gran hermano 2022. Recientemente, la producción anunció que cinco participantes se sumarían al programa.

Los eliminados hasta el momento se enfrentarán a una prueba de ‘repechaje’ en la que el público y sus compañeros decidirán su futuro.

Los nuevos cambios en ‘Gran hermano 2022’

La casa de Gran hermano 2022 se renovará y ya no ingresará un participante, sino que cinco.

Dos de los ‘hermanitos’ eliminados se incorporarán mediante la votación del público y otro será escogido por elección de sus compañeros. Asimismo, Laura Ubfal informó que los dos restantes serán personas que quedaron fuera del casting inicial.

La inclusión de estos participantes se realizará antes de fiestas de fin de año y según el periodista Nacho Rodríguez la fecha tentativa sería el 17 de diciembre.

De momento, la producción no ha dado más detalles sobre esta renovación. No obstante, trascendió que el programa finalizaría el 12 de marzo y la siguiente temporada no se tomaría ningún descanso, sino que sería instantánea.

Ufal precisó que, para Navidad, los participantes podrán hacer una videollamada con un ser querido. Además, entre otras de las novedades sería la aparición de Wanda Nara, aunque su visita sería fugaz.

“Como mucho entrará a saludar. Lo suyo es un toco y me voy”, refirió.

‘Gran hermano 2022’: ¿Quiénes son los candidatos para regresar?

La incorporación de tres de los cinco participantes de Gran hermano 2022 se definirá entre todos los eliminados en lo que va del programa.

De momento los aspirantes son: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila “La Tora” Villar y Juliana Díaz.

Aunque todos han mostrado su afán por regresar cabe recordar que fueron expulsados con una alta votación en contra de parte del público.

La última eliminada fue Juliana Díaz con el 57.67 % de votos en contra. Tras su expulsión los usuarios en redes sociales festejaron con memes y publicaciones jocosas. Ella había quedado en capilla con Cata, quien también se ha ganado un número de haters.