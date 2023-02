‘Gran hermano 2022’: producción le regaló un piano a Camila y esta interpretó canción de Nicki Nicole

Durante esta semana, el nombre de Camila ha sonado en la interna de Gran hermano 2022. Luego que la integrante ganara la prueba del líder, tuvo la oportunidad de salvar a alguien de estar en la placa. Además, la producción le hizo un regalo especial.

Producción de 'Gran hermano 2022' le dio regalo a Camila

Camila fue sorprendida con un piano para que demuestre sus dotes artísticos. Cabe recordar que la participante es una apasionada de la música, por lo que no dudó en tocar un par de canciones para sus compañeros.

De esta manera, Camila interpretó el tema llamado Wapo traketero de la popular cantante argentina Nicki Nicole. Sus compañeros y el público que seguía la transmisión en vivo mediante Telefe, se sorprendieron de lo mostrado por la integrante de la casa.

Las imágenes de Camila tocando el piano fueron subidas rápidamente en las redes sociales, viralizándose en horas. La cuenta de Twitter del programa publicó el video con el siguiente mensaje: “¡Camila nos deleitó cantando un tema de Nicki Nicole en el piano!”.

Cibernautas en redes sociales tuvieron opiniones divididas

Este video provocó diferentes reacciones en los cibernautas. A algunos les gustó la interpretación de Camila, ya que son fanáticos de Nicki Nicole, incluso mencionaron que por eso se convirtió en su nueva favorita para llevarse el premio del reality.

Por otro lado, a algunos fanáticos no les gustó la interpretación de Camila. De hecho, no desaprovecharon la oportunidad en hacer memes sobre esta situación. Sin embargo, al estar desconectados de todo, los integrantes de la casa no se enteran de lo que se habla de ellos en las redes sociales, por lo que Camila no se ve afectada.