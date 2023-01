‘Gran hermano 2022’: producción regañó a ‘Alfa’ por discriminar a Ariel por su sobrepeso

Los enfrentamientos entre ‘Alfa’ y Ariel continúan en Gran hermano 2022. Los integrantes no se llevan bien y se han enfrentado en varias oportunidades. La producción prefirió mantenerse al margen; sin embargo, ya ha tomado cartas en el asunto.

Producción de 'Gran hermano 2022' llamó la atención a 'Alfa'

Los dueños de la casa le llamaron la atención a ‘Alfa’ por su comportamiento en contra de Ariel. De esta manera, lo invitaron al confesionario para informarle que habrán repercusiones en su contra si continúa con esa actitud.

"Como ya lo sabés, procuro que en esta casa se conviva de la mejor manera posible, con las dificultades obvias que trae la convivencia. Con respeto hacia el prójimo. Sin embargo, estoy observando en varias ocasiones, y con preocupación lo digo, las expresiones agraviantes que utilizas para referirte hacia uno de tus compañeros: Ariel", le informó la producción al participante.

Asimismo, indicaron que no van a permitir que se siguiera burlando del peso de su compañero. "Lo que sí no voy a permitir es que te refieras a él con términos discriminatorios. El sobrepeso o la obesidad no deben ser motivos de burlas ni exclusión", agregó.

'Alfa' trató de justificarse

Por su parte, ‘Alfa’ trató de explicar cómo nació su mala relación con Ariel: "Yo quiero aclarar que nunca tuve algo contra Ariel, al contrario, lo recibí de la mejor manera. El que me discriminó a mí fue Ariel al tratarme de depravado. Hay muchas actitudes de él que hizo para sacar a varios acá adentro, a muchos, Grande".

Walter afirmó que es él quien lo provoca. "Yo no soy ningún tonto ni me como ningún caramelo. Yo quiero cortar la relación y él me provoca hablándome cuando le dijo que no me hable", acotó.

La producción finalizó la conversación indicado que se puede quedar tranquilo, ya que ellos observan todo lo que hacen los demás integrantes.