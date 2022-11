'Gran hermano 2022': ¿quiénes son los cinco nominados de la semana?

Gran hermano, programa conducido por Santiago del Moro, presentó en su último capítulo la tercera gala de nominación del reality más visto por el público argentino, donde cinco participantes ya fueron nominados y conformaron la placa.

Lee también: ‘Gran hermano 2022’: tiktoker que se coló en la casa del reality pide dinero a cambio de una entrevista.

Ellos son Agustín Guardias, Mora Jabornisky, Daniela Celis, Juan Reverdito y Walter 'Alfa' Santiago. Todo puede cambiar ya que las chicas se reunieron para poder hablar respecto al tema y ver si se puede salvar a alguien.

Conoce a los nominados



Luego de las eliminaciones de Martina Stewart Usher y Tomás Holder, el resto de los 'hermanitos' siguen en carrera por conseguir el gran premio de 15 millones de pesos. El pasado miércoles 2 de noviembre, se pudo conocer a los participantes que fueron nominados en la gala.

Los elegidos fueron: Juan Reverdito, Agustín Guardis, Walter 'Alfa' Santiago, Mora Jabornisky y Daniela Celis. Algunos tomaron la decisión con sorpresa, pero otros se mostraron preocupados. Sin embargo, el grupo de las chicas decidió reunirse para hablar al respecto, pues pueden salvar a uno de ellos.

Lee también: ‘Gran Hermano 2022’: Amnistía Internacional se pronuncia ante actitud de Thiago.

"No me lo esperaba", dijo Daniela cuando se enteró que estaba nominada esta semana. "Es un juego, está perfecto, es parte de esto", cerró con una sonrisa la participante. Por su parte, 'Alfa' declaró; "Yo hago VTV toda la semana". Después, mostró una sonrisa, ya que el mismo predijo su nominación.

Una vez que la gala concluyó, todas las chicas se reunieron en la habitación para analizar lo sucedido. "No hay que tener más bardo pelo****, hay que estar acá, unidas", habló Mora. "Yo voy a salvar al que creo que pueden llegar a sacar afuera", fueron las palabras de Romina.

"Si no me salvás, yo sigo en el juego y no pasa nada. No te pongo presión", finalizó Mora. Como se recuerda, Romina fue la ganadora de la prueba líder, así que tiene la oportunidad de salvar a uno de los integrantes de ser eliminados.