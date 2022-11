‘Gran hermano 2022’: tiktoker que se coló en la casa del reality pide dinero a cambio de una entrevista

El Wandi es el popular tiktoker que logró entrar en la casa de Gran hermano a pesar de no haber sido invitado e incluso aseguran que habría pedido dinero para ir al set de Intrusos, programa conducido por Flor De La V. Cabe resaltar que el encargado de dar a conocer la noticia fue Pablo Layus, periodista que coordinó la realización de la nota.

Layus reveló que le escribió al influencer a través de la red social Instagram, a lo que el joven no dudó en subir la conversación a sus historias para hacer una encuesta entre sus seguidores, si hacer o no hacer la nota, algo que la producción no tomó nada bien.

El Wandi hizo una encuesta para sus seguidores

INSTAGRAM/elwandiioficial

No obstante, el comunicador también aprovechó en contar cuál era el monto que había solicitado El Wandi para realizar la nota en la que contaría detalle a detalle cómo fue que logró colarse en la casa más famosa de Argentina.

“Si querés voy pero son 100 mil pesos”, fueron las palabras del influencer, quien además de haber quedado expuesto en televisión fue rechazado por pedir una elevada suma de dinero para dar una simple entrevista.

Su ingreso a la casa quedó grabado

El Wandi es un tiktoker conocido por ingresar sin permiso a varios lugares, sin embargo, esta vez logró entrar a la reconocida casa de Gran hermano. Cabe resaltar que su visita quedó registrada a través de su teléfono celular y además durante ella les tiró una camiseta con su cuenta personal de Instagram a los participantes.

Asimismo, Flor de la Ve se animó a hacerle una propuesta en vivo al polémico joven. “Wandi mirá yo te digo una cosa, plata no tenemos, pero te vamos a llenar de amor, aparte te vamos a poner en el graph y estás en Intrusos, podés venir a violar la seguridad acá si querés”.

