'Gran hermano 2022': Surge el romance entre Constanza y Alexis

Gran hermano2022 ha hecho su debut la semana pasada y las parejas ya se están formando. La primera fue de Juliana y Maxi, quienes demostraron tener una buena química entre ambos. Y la segunda es Constanza y Alexis, quienes habrían confirmado su relación en los últimos días.

Otra pareja formada

Desde un principio, algunos usuarios en el Twitter habían mencionado que en la primera fiesta que se realizó el pasado viernes, Alexis, mejor conocido como El Conejo, habría encarado a la correntina, pero ella no le gusto eso y lo terminó rechazando.

No obstante, otros dijeron que ambos se habrían besado, lo malo es que no encontraban imágenes donde pudieran confirmar si eso en realidad paso. Durante los últimos días, Agustín, quien fue uno de los nominados el domingo, estuvo muy cerca de Coty, pero no paso mayores.

Ahora, ha salido un video donde se puede apreciar a ambos actuando muy cariñosamente en la cama de la habitación de las mujeres, junto a los otros participantes y captaron la atención de los fans. Aunque los dos trataron de pasar desapercibidos, pero no contaban con que la casa de estaba llena de cámaras, pero eso parecía no importarles poco a los concursantes, quienes seguían con su sesión de besos.

Constanza Romero tiene 20 años y es estudiante de kinesiología, mientras que Alexis Quiroga tiene 29 y trabaja en una empresa familiar de maní y es dueño de una cervecería.