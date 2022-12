‘Gran hermano 2022’: Thiago se enteró que su padre fue detenido y sufrió una crisis de nervios

Desde que inició Gran hermano 2022, uno de los personajes con los que más se ha encariñado la audiencia es Thiago. Por este motivo, su vida y su entorno se hizo más relevante para los demás. En las últimas horas, se dio a conocer la noticia de que el padre del participante había sido detenido, esto llegó a sus oídos y reaccionó de una manera poco esperada.

Thiago se enteró que su papá fue detenido

Desde el mes de octubre, el señor Julio Ricardo llevaba un proceso judicial por ser denunciado por su hijastra Camila Ayelén Deniz por violencia de género. Hasta hace unos días, esta persona fue detenida por las autoridades locales, según detalló un medio argentino.

Fue liberado y el señor Julio dejó un mensaje para informar que él no era una persona violenta. “Soy Julio, acabo de salir en libertad. El señor Borgo me consiguió la excarcelación y quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia, quiero reunir a mi familia y no soy un hombre violento”, aseguró el padre de Thiago.

Ahora bien, esta noticia hubiera pasado desapercibida, pero al ser el papá de una persona que sale en televisión, esta llegó a la casa de Gran hermano. La información que se tiene es que Thiago se enteró gracias a que algunas personas arrojaron papeles al lugar con recortes y capturas que narraban la noticia. Esto produjo que el participante entre en una crisis de nervios y tuviera que ser revisado por un psicólogo. Incluso se comentó la posibilidad de renunciar al reality.

Una integrante salió a aclarar la situación de Thiago

Daniela tuvo que salir a informar sobre la situación de Thiago y así calmar a las personas que estaban preocupados por él. “Está mejor, le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Habló con Juan (el psicólogo de la casa) y le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. En síntesis, si no le contaron, es porque no era nada grave”, explicó el señor Julio.