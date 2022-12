‘Gran hermano 2022’: Alfa desata polémica al criticar a Daniela por pasar la noche con Thiago

Alfa tuvo fuertes calificativos contra Daniela, su compañera en Gran hermano. El participante cuestionó que la joven haya pasado la noche junto a Thiago. Asimismo, criticó a otros de los hermanitos desatando polémica en redes sociales.

‘Gran hermano’: Alfa lapida a Daniela por estar con Thiago



En las últimas ediciones de Gran hermano muchos de los participantes se mostraron incómodos por las constantes escenas candentes entre Daniela y Thiago quienes decidieron darse una nueva oportunidad luego de una breve ruptura.

Y es que, la pareja fue captada tanto en el sauna como en la ducha. Incluso Santiago del Moro señaló que tuvieron cinco encuentros íntimos en una misma noche. Sin embargo, lo que más molestaba a los hermanitos era la bulla que hacían por lo que Alfa no dudó en opinar al respecto con Romina.

“Aquella es un demonio chiquito. Y no voy a decir lo que pienso porque está el micrófono. Pero... ya sabés”. Luego, de hacer una pausa refirió en tono bajito “Un putón. Putón, pero de aquellas, de aquellas. Para voltearte a un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos, un putón. A mí no me van a venir a decir que no”, señaló indignado.

'Gran hermano': Comentario de Alfa genera debate en redes sociales

Las palabras de Alfa causaron polémica en redes sociales y muchos mostraron su antipatía por lo dicho por el integrante mayor de Gran hermano.

“Decirle p... a Daniela por estar con thiago y por haberse hecho las tetas, era lo que le faltaba al nefasto. No sé como hay gente que lo sigue bancando”, “Alfa diciéndole p... a Daniela por disfrutar y encima se cree el dueño de la cocina, vigila lo que come Coti, por favor. Encima este señor es vende patria y mete púa”, “Y si tiene razón se tenía que decir y se dijo. Y todos opinaron igual pero claro solo ponen los dichos de Alfa”, Y si gemía tan fuerte como dijeron todos. Solo Mostraron a Alfa pero todos están re enojados por algo la quieren votar todos”, fueron algunos de los comentarios.

