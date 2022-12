‘Gran hermano’: Juliana fue nominada al tratar de reconciliarse con Romina, revelándole información del exterior

Como se anunció días atrás, la producción del programa de Gran hermano decidió reintegrar a participantes eliminados. Uno de estos casos fue el de Juliana, quien de inmediato tomó acciones dentro de la casa.

Juliana buscó amistarse con Romina

Estas acciones le jugaron en contra, ya que rompió las reglas al contar circunstancias que sucedieron en el exterior, algo que está prohibido. Por esta razón, Santiago Del Moro anunció cuál sería su castigo mediante un comunicado. “Juliana no podrá participar de la próxima prueba del líder. Queda directamente en placa y no podrá nominar”, explicó el conductor.

Sin embargo, a Juliana no le ha importado esta sanción y siguió rompiendo las reglas. Esta vez, la participante buscó limar asperezas con Romina con quien tuvo altercados antes de ser eliminada.

Lo primero que hizo fue confesar que mantuvo una conversación con un integrante de la casa quien estaba en contra de Romina. “Lo charlamos afuera, por eso no te puedo contar mucho. Como que no me la quisieron hacer a mí, pero en ese momento no me dijeron que tenía razón”, reveló la concursante.

Asimismo, indicó que la información difundida de ellas las dejaba muy mal paradas a ambas. “No sé cómo había sido, pero eran todas cosas que nos dejaban a nosotras cruzadas”, indicó.

Programa interrumpió la conversación

Ante esta situación, la producción del programa tuvo que interrumpir esta conversación para hacerle acordar las normas del reality. “Juliana: recuerden que está prohibido hablar del afuera. Gracias”, se escuchó en la casa. Ambas integrantes argumentaron que no estaban hablando de algo prohibido, pero el programa les cortó los micrófonos y pararon la transmisión.

Por el momento, no se sabe si Juliana y Romina tendrán alguna sanción por parte de Gran Hermano. Lo que es seguro es que ambas están en el ojo de la tormenta.