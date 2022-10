'Grease': datos que no sabías sobre la exitosa película

El pasado 8 de agosto de este año, la exitosa actriz Olivia Newton-John falleció a los 73 años a consecuencia de cáncer de mama.

A raíz de esta lamentable noticia, muchos expertos en cine se animaron a revelar datos sumamente importante sobre ‘Grease’, uno de los films más trascendentales en la carrera actoral de la recordada artista.

Por eso en esta nota te traemos algunos detalles que quizás no conocías sobre esta afamada película estrenada en el año 1978.

Datos pocos conocidos de 'Grease'

Por mucho tiempo, algunos expertos del séptimo arte conocían muy poco sobre este film, pero con el pasar de los años, la información fue dada a conocer.

Habían contratado a una estrella 'porno'

El actor de cintas para adultos Harry Reems había conseguido el papel para interpretar al Entrenador Calhoun. Sin embargo, cuando los ejecutivos del estudio escucharon la noticia sobre su pasado actoral, le exigieron al productor Alan Carr que lo despidiera antes de que inicie el rodaje. Según algunas personas, el intérprete estaba devastado cuando lo sacaron de la cinta.

Un entrenador malhumorado

El director de la cinta Randal Kleiser le contó al medio The Hollywood Reporter que tuvieron que lidiar con un molesto entrenador de futbol americano. Luego de varios intentos de sabotaje, el equipo de producción tuvo que buscar otra locación para seguir grabando las escenas restantes, inclusive confesó que la competencia de baile se filmó cerca de un matadero de cerdos.

Sandy y su línea improvisada

El cineasta quedó impresionado cuando vio el traje que llevaba puesto Olivia Newton-John, ya que no había sido consultado o no tenía referencia alguna, pero terminó aceptándola. Pero no solo eso, Kleiser contó que una de las líneas del personaje de la actriz había sido totalmente espontánea, pues ella lo cambió en el momento. "Tell me about it, Stud", fue lo que Olivia en el corte final.

El director y George Lucas

Randal y el creador de la saga de Star Wars fueron estudiantes en la Escuela de Cine de la USC (Universidad de California del Sur), ambos fueron compañeros de habitación. Kleiser formó parte de la cinta 'Freiheit', el primer filme de Lucas como alumno, que después lo llevaría a varios festivales cinematográficos.