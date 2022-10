Guty Carrera publicará libro “Ámame que me vas a perder”

El modelo Guty Carrera llegó a nuestro país para anunciar su nuevo libro titulado “Ámame que me vas a perder”, con el que promete incursionar en el mundo de la literatura.

Y es que, el chico reality contará en este proyecto detalles que muchos no sabían acerca de su vida privada, pero no solo eso, también hablará de distintos personajes de la farándula.

“Este libro en realidad tiene muchos pasajes de mi vida, el libro se llama: Ámame que me vas a perder… Es más está Tula por ahí, pero bueno la verdad es que este libro son pasajes de mi vida, yo en algún momento de mi vida no podía hablar, no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me había puesto”, comentó Carrera a través de las cámaras del programa “En Boca de Todos”.

Cabe señalar, que el título de esta obra está inspirado en una de las frases que el hijo de Edith Tapia le dijo a su expareja Alejandra Baigorria, la cual ella mostró a los medios de comunicación con el fin de denunciarlo por maltrato psicológico en el año 2016.

