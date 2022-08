Harry Styles: le arrojan nuggets de pollo en pleno concierto

La carrera de Harry Styles sigue en su mejor momento, prueba de ello son sus primeras quince presentaciones en el mítico Madison Square Garden en New York, Estados Unidos, como parte de su gira ‘Love on Tour’.

Y es ahí, en donde el intérprete de “Watermelon Sugar” vivió una situación hilarante con sus fans que se volvió viral en redes sociales.

Su reacción al recibir un Nugget

Si algo caracteriza al exintegrante de One Direction es su inigualable carisma y buen humor al momento de interactuar con sus seguidores. Pero eso no fue motivo para recibir un peculiar regalo, pues tuvo que parar su concierto durante unos minutos al darse cuenta de que había un objeto extraño en el escenario.

Al momento de agacharse, se dio con la sorpresa que aquello que estaba tirado en el piso era, nada más y nada menos, que un nugget de pollo por lo que no dudó en bromear con los asistentes al show.

“Este es un acercamiento bastante interesante. ¿Quién tiró un nugget de pollo? Este es otro nugget de pollo”, afirmó el cantante.

Ante esto, sus fans empezaron a pedirle que comiera el platillo de comida rápida, pero, entre risas, el británico se negó ante el pedido.

“No como pollo, lo siento. Yo no como carne”, aseguró el protagonista de “My Policeman”

Para su sorpresa, la persona que se lo lanzó le pidió que se lo devolviera, por lo que le pidió a la fan que no se lo comiera porque ya estaba sucio, pero que a la salida del evento le compraría otros.

Harry Styles en Lima



El intérprete de “As it was” llegará a nuestro país el próximo 29 de noviembre y su tan esperado concierto se realizará en el Estadio Nacional.

Debido a la alta demanda, la empresa habilitará más entradas para todos sus seguidores y podrán adquirirlas a partir de hoy, lunes 29 de agosto desde las 9:00 de la mañana, a través de la página de Teleticket.