Harry Styles responde a los críticos que lo acusan de aprovecharse de la comunidad LGBTQ+

El cantante Harry Styles se ha caracterizado por sus gustos extravagantes en la moda, por lo que ha sido acusado de apropiarse de la identidad estética queer. Sin embargo, el exintegrante de One Direction no tiene en cuenta estos comentarios, tal y como lo hizo saber en una reciente entrevista que concedió a la revista 'Rolling Stone'.

“Nunca he hablado públicamente de mi vida fuera del trabajo y descubrí que me ha beneficiado positivamente. Siempre habrá una versión de una narrativa, y creo que simplemente decidí que no iba a perder el tiempo tratando de corregirla o redirigirla de alguna manera”, señaló.

Asimismo, se refirió discretamente hacia ese grupo de personas que lo acusan de colgarse de los queer para ganar popularidad. Frente a ello, indicó que no viste ni actúa bajo una determinada tendencia.

"A veces la gente dice: 'Solo has estado públicamente con mujeres', y no creo que haya estado públicamente con nadie. Si alguien te toma una foto con alguien, no significa que elijas tener una relación pública o algo así", refirió.

Harry Styles y ‘My Policeman’

Por otro lado, el artista se refirió a la película ‘My Policeman’. El cantante, quien interpreta a un persona que se enamora de un curador de museo, afirmó que todos incluyéndose, "tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella”. “Obviamente es bastante insondable ahora pensar, 'Oh, no podrías ser gay. Eso fue ilegal'”, comentó Harry Styles.