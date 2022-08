HBO publica las primeras imágenes de la serie de 'The Last of Us' [VIDEO]

HBO está aprovechando las miradas tras el estreno de ‘House of the Dragon’. Este lunes, lanzó el primer tráiler de una de las series más esperadas por todos los fanáticos del videojuego ‘The Last of Us’.

HBO lanzó el primer tráiler de 'The Last of Us'

Si bien la secuencia mostrada por no llega a los 30 segundos, ha sido motivo suficiente para ser tendencia en los medios de comunicación y las redes sociales. Dentro de esta aparecen los personajes principales del juego, Joel y Ellie, protagonizados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente.



Y a pesar de que no salen todos los actores de la serie, se espera que en los próximos avances estén Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank) y Storm Reid (Riley Abel).



¿Cuándo será el estreno de ‘The Last of Us en HBO?

La dirección y guion de la serie está en manos de Craig Mazin, el mismo que se encargó de 'Chernobiyl'. Además, estará acompañado de Neil Druckmann, guionista y director del videojuego original.



De acuerdo a HBO, la serie se estrenará el primero de enero del próximo año, por lo que estamos a un poco más de cuatro meses para que uno de los estrenos más esperado en la pantalla chica llegue.

First look footage of HBO's #TheLastOfUs series, starring Pedro Pascal, Bella Ramsey, and Nick Offerman. pic.twitter.com/YDU1KW1QPW — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) August 22, 2022