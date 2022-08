Sin duda alguna, ‘Game of Thrones’ es una de las series más vistas de todos los tiempos y ha sido catalogada por algunos críticos como la mejor. Pese a que su final no fue el mejor de todos ni el que varios esperaban, los fanáticos exigían más historias como esta. Es por eso que la plataforma de streaming HBO Max produjo ‘House of Dragon’.

Esta nueva producción de HBO Max contará los problemas internos que tuvo la familia Targaryen y que producto de esto se produjo una guerra civil que le pusieron de nombre la Danza de los Dragones.

Eso es lo que se sabe de la trama. Ahora bien, teniendo en cuenta que es una precuela de la serie ‘Game of Thrones’, ¿qué personajes podrían aparecer en esta nueva producción? En esta nota sabrás más sobre eso.

Personajes de 'Game of Thrones' que estarán en 'House of Dragon'

Cabe aclarar que esto no es nada oficial, puesto que los productores de la serie no han confirmado nada. Sin embargo, debido a la época y la edad que estuvieron en ‘Game of Thrones’, pueden aparecer en esta serie.

Lady Melisandre

La sacerdotisa del dios de la luz, conocida como 'La bruja roja' aparentaba una edad que no es en la serie de ‘Game of Thrones’, pero su edad es muy antigua. Ella misma contó en una parte de la serie que su sangre “tenía magia”.

El rey de la Noche

El 'Rey de la noche' fue un Primer Hombre que fue capturado por una tribu de los Hijos del Bosque. Hay indicios que desde hace ocho mil años este personaje ha habitado el norte del muro.

¿Cuándo se estrenará ‘House of Dragon’?

La plataforma de streaming informó mediante sus redes sociales que el estreno de esta serie será el 21 de agosto de 2022.