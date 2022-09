Heo Jung-eun: ¿cuáles son sus mejores doramas?

El éxito de las producciones surcoreanas han hecho que el público quiera más de esta clase de contenido. Mucho se debe a su gran trabajo en sus historias, que abarcan muchos géneros, y a sus actores. Son ellos los encargados de transmitir esa emoción a su audiencia.

Una de esas actrices es Heo Jung-eo, que a pesar de sus 15 años ha estado en varios doramas, regalando grandes actuaciones. Algunas de ellas son recomendadas para pasar un buen rato frente a tu televisor o tu dispositivo móvil.

1. Mr. Sunshine

La historia nos centra en los años 1900, antes de la ocupación japonesa en Corea. El drama repasa la vida de un joven coreano que adoptaría una nueva identidad como un soldado en el ejército de los Estados Unidos luego de embarcarse en un buque de guerra de su país cuando las tropas americanas realizaban una expedición en 1871. El haría su regreso después de años, solo para enamorarse de una mujer proveniente de una familia aristocrática.

2. All About My Mom

Narra las ocurrencias entre una cansada madre y sus hijos. Im San Ok y Lee Jin Ae tienen una relación de amor-odio, pero la relación que tiene la madre con su hijo e hija es muy especial. La actriz de 15 años tiene uno de los roles protagónicos en este dorama.

3. 100 days My Prince

Un día, el príncipe heredero Lee Yool desapareció. Luego de 100 días, hizo su regreso al palacio, pero todos se preguntaban que hizo mientras estaba perdido. Se crucería con una hija de un noble erudito, pero todo acabó en desgracia para ella y su familia debido a unas fuerzas políticas malvadas, por lo que ahora se cambia de nombre Hong Shim. Ella estará obligada a crear una agencia para solucionar problemas y así pagar la deuda de su nuevo esposo.

4. Heart to Heart

Narra las aventuras de Cha Hong Do, una joven que sufre de fobia social y tiene un problema de ruborización grave, por lo cual pasa sus días encerrada en su casa aprendiendo del mundo a través de los libros e Internet. Todo cambia cuando su abuela, la única persona con la cual tiene contacto con el exterior, fallece y Hong Do no tiene más alternativa que buscar un trabajo, pero solo puede hacerlo disfrazada de anciana.