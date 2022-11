Hincha israelita teme perder la pierna tras accidente en mototaxi: "No puedo caminar"

El hincha israelita sufrió un accidente mientras manejaba su mototaxi a la salida de una reunión de su congregación. A consecuencia de ello, el fanático de la Selección Peruana quedó con múltiples lesiones que lo han dejado postrado en una cama.

David Chauca, nombre real del seguidor de la Blanquirroja, habló para las cámaras de televisión y mostró su preocupación por su lesión en su pierna derecha. El fanático tema perder su extremidad a consecuencia del accidente.

“No puedo pisar, no puedo caminar, para ir al baño tienen que ayudarme, me tiene que cargar y yo me siento mal”, expresó el hincha israelita.

Tras impactar contra una camioneta, el timón de su mototaxi se incrustó en su pierna y, al despertar, notó la gravedad de su lesión. “Asu, dije, mi pierna Señor, no. Mi pierna no”, expresó el albañil al recordar el accidente.

“Tengo un chichón grande, yo dije: me la van a cortar porque veía mucha sangre muerta, pero no me la cortaron, me han recetado tres ampollas, por tres días y me dieron de alta”, agregó Chauca desde una cama en San Juan de Miraflores, lugar donde lo acoge su congregación.

Hincha israelita pide disculpas a Juan Reynoso

A pesar de sus heridas, el hincha israelita ha confesado que lo que más le duele es no poder alentar a la Selección Peruana en los partidos amistosos que disputará ante Paraguay y Bolivia como preparación para las próximas eliminatorias.

“Ya estaba preparándome con mi guardadito que siempre lo hago, pero creo que ese guardadito ahora va a servir para mis medicinas, tratamiento y comida”, señaló Chauca.

Asimismo, el fanático de la Blanquirroja aprovechó las cámaras para pedirle disculpas a Juan Reynoso por no poder acompañar y alentar a la selección durante los próximos partidos amistosos.

“Al profesor que me disculpe no voy a poder estar con usted como siempre lo hago, que Dios lo ilumine. En marzo con un brazo o una pierna estoy para el partido oficial, que Dios los bendiga y ¡Arriba Perú!”, finalizó.