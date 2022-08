‘House of the Dragon’: las condiciones que puso George R.R. Martin para la adaptación de la serie

‘Juego de Tronos’ fue el fenómeno televisivo más grande de los últimos años. Y en este 2022 la historia se expandirá con 'House of Dragon', serie que se centrará en la Casa Targaryen.

Sin embargo, tuvo que tener la aprobación de George R.R. Martin, autor del libro en que se basará la producción. ¿Cuáles fueron sus exigencias?

George R.R Martin quiere más color

El escritor habría manifestado su disgusto por la sobriedad de los colores en ‘Juego de Tronos’. Por lo que ahora está exigiendo que los dragones de los Targaryen sean muy llamativos. Si bien los tres hijos de Daenerys tenían colores asignados, estos no sobresalieron.

Se espera que ‘House of the Dragon’ tenga una paleta de colores más llamativa y diversa para que los dragones destaquen. Siendo que la trama se centra en los mejores años de los Targaryen, deben estar envueltos de lujos y colores llamativos.

Corregir la línea del tiempo de 'Juego de Tronos'

Otra de las condiciones de George R.R. Martin sería la corrección de una línea de tiempo en 'Game of Throne'. Al escritor no le gustó que no nombraran al rey Jaeharys II. En la serie, Jon Snow habla con el maestro Aemon. Ahí, le cuenta que tras la muerte de Aegon V, el Rey Loco, Aerys II, se había sentado en el trono. Pero, este sería un error en la línea del tiempo de los libros, pues Jaeharys II fue el que había sido coronado. Martin espera que la serie corrija el error para no confundir a los fans de los libros.